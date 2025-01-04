Терезе Йохауг с большим преимуществом выиграла скиатлон на «Тур де Ски»
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала уверенную победу в скиатлоне 2х10 км на этапе «Тур де Ски» — 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 54.53,3, её преимущество над ближайшей соперницей составило 30,6 секунды. Второе место заняла австрийка Тереза Штадлобер, тройку призёров по результатам фотофиниша замкнула норвежка Астрид Слинн.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
04 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
54:53.3
2
Тереза Штадлобер
Австрия
+30.6
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+30.6
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Скиатлон 2х10 км. Женщины:
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 54.53,3.
- Тереза Штадлобер (Австрия) — отставание 30,6.
- Астрид Слинн (Норвегия) +30,6 (фотофиниш).
- Эбба Андерссон (Швеция) +30,7.
- Джессика Диггинс (США) +55,0.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +2.06,2.
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