Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует с преимуществом в две минуты

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо упрочил лидерство в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 перед последним этапом турнира. После скиатлона на дистанции 2х10 км на второе место в рейтинге вышел норвежец Эрик Вальнес. Тройку лидеров замыкает ещё один представитель Норвегии Ховард Мосеби.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 4 января. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:50.24,0. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.18,0. Ховард Мосеби (Норвегия) +2.29,0. Мика Фермойлен (Австрия) +2.29,0. Уго Лапалус (Франция) +2.44,0. Федерико Пеллегрино (Италия) +2.56,0.