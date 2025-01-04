Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует с преимуществом в две минуты
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо упрочил лидерство в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 перед последним этапом турнира. После скиатлона на дистанции 2х10 км на второе место в рейтинге вышел норвежец Эрик Вальнес. Тройку лидеров замыкает ещё один представитель Норвегии Ховард Мосеби.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
04 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
49:29.0
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+2.4
3
Ян Томас Йенссен
Норвегия
+3.9
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 4 января. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:50.24,0.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +2.18,0.
- Ховард Мосеби (Норвегия) +2.29,0.
- Мика Фермойлен (Австрия) +2.29,0.
- Уго Лапалус (Франция) +2.44,0.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +2.56,0.
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