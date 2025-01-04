Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует с преимуществом в две минуты

Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует с преимуществом в две минуты
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо упрочил лидерство в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 перед последним этапом турнира. После скиатлона на дистанции 2х10 км на второе место в рейтинге вышел норвежец Эрик Вальнес. Тройку лидеров замыкает ещё один представитель Норвегии Ховард Мосеби.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
04 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
49:29.0
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+2.4
3
Ян Томас Йенссен
Норвегия
+3.9

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 4 января. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:50.24,0.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.18,0.
  3. Ховард Мосеби (Норвегия) +2.29,0.
  4. Мика Фермойлен (Австрия) +2.29,0.
  5. Уго Лапалус (Франция) +2.44,0.
  6. Федерико Пеллегрино (Италия) +2.56,0.
Материалы по теме
Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на этапе «Тур де Ски», Пеллегрино стал вторым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android