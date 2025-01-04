Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Йохауг захватила лидерство перед последним этапом
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг стала лидером общего зачёта в многодневке «Тур де Ски» — 2024/2025 перед последним этапом турнира. На втором месте располагается её соотечественница Астрид Эйре Слинн с отставанием в 22 секунды. Тройку лидеров замыкает американка Джессика Диггинс (+1.47,0).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
04 января 2025, суббота. 17:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
54:53.3
2
Тереза Штадлобер
Австрия
+30.6
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+30.6
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 4 января. Женщины:
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 3:11.0,0.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 22,0.
- Джессика Диггинс (США) +1.47,0.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +2.27,0.
- Хейди Венг (Норвегия) +3.39,0.
- Тереза Штадлобер (Австрия) +3.45,0.
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