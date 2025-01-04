Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Йохауг захватила лидерство перед последним этапом

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг стала лидером общего зачёта в многодневке «Тур де Ски» — 2024/2025 перед последним этапом турнира. На втором месте располагается её соотечественница Астрид Эйре Слинн с отставанием в 22 секунды. Тройку лидеров замыкает американка Джессика Диггинс (+1.47,0).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 4 января. Женщины:

Терезе Йохауг (Норвегия) — 3:11.0,0. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание 22,0. Джессика Диггинс (США) +1.47,0. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.27,0. Хейди Венг (Норвегия) +3.39,0. Тереза Штадлобер (Австрия) +3.45,0.