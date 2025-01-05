«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько масс-старт в гору, где смотреть

В воскресенье, 5 января, в Тоблахе (Италия) состоится мужской масс-старт свободным стилем на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира — 2024/2025. В прямом эфире эту гонку, которая начнётся в 16:15 мск, покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Мужчины, масс-старт. Стартовый лист:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Яник Рибли (Швейцария)

3. Уго Лапалус (Франция)

4. Эрик Вальнес (Норвегия)

5. Ховард Мусеби (Норвегия)

6. Мика Фермойлен (Австрия)

7. Федерико Пеллегрино (Италия)

8. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

9. Андреас Фьорден Рее (Норвегия)

10. Матис Делож (Франция)

11. Эдвин Ангер (Швеция)

12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

13. Фридрих Мох (Германия)

14. Элиа Барп (Италия)

15. Вильям Порома (Швеция)

16. Бен Огден (США)

17. Антуан Сир (Канада)

19. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия)

23. Михал Новак (Чехия)

26. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра)

27. Беда Кле (Швейцария)

29. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

30. Йенс Бурман (Швеция)