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Легков: мы не просимся на международную арену, но если пустят — надаём по шее

Легков: мы не просимся на международную арену, но если пустят — надаём по шее
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков высказался о потенциальном возвращении российских лыжников на международные соревнования.

«Мне кажется, что FIS зависит от скандинавов. А они проявляют к нам не самые дружественные нотки. Даже если FIS захочет допустить Россию, скандинавы будут против, не захотят с нами соревноваться. Норвежцы, шведы. Хотя в глаза или в общих обсуждениях они говорят, что готовы и соскучились. Но официально — нет.

Не думаю, что отстранение сильно мешает развиваться российскому лыжному спорту. Мы одна из сильнейших стран в лыжных гонках, у нас высокая конкуренция. Даже Большунова молодые пытаются обыграть. Не скажу, что мы как-то сильно просимся обратно, но если пустят — надаём всем по шее», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Российские лыжники отстранены от участия в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

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