Команда Латыпова и Терентьева стала победителем Гонки чемпионов в Рязани
Команда лыжника Александра Терентьева стала победителем смешанной эстафеты в рамках Гонки чемпионов (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), которая проходит в Рязани. Компанию двукратному бронзовому призёру Олимпиады-2022 Терентьеву составили биатлонисты Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов, а также лыжница Мария Истомина.
Гонка чемпионов — 2025. Эстафета:
- команда Терентьева (Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко, Эдуард Латыпов) — 1:00.36,2 (два промаха у биатлонистов);
- команда Емерхонова (Алёна Баранова, Денис Спицов, Анастасия Гришина, Евгений Емерхонов) +16,7 (2);
- команда Червоткина (Алина Пеклецова, Алексей Червоткин, Анастасия Шевченко, Антон Бабиков) +25,7 (2).
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