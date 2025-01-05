Команда Латыпова и Терентьева стала победителем Гонки чемпионов в Рязани

Команда лыжника Александра Терентьева стала победителем смешанной эстафеты в рамках Гонки чемпионов (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), которая проходит в Рязани. Компанию двукратному бронзовому призёру Олимпиады-2022 Терентьеву составили биатлонисты Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов, а также лыжница Мария Истомина.

Гонка чемпионов — 2025. Эстафета: