Крянин: чемпионат России по лыжным гонкам с 78 регионами круче чемпионата мира

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2001 российский лыжник Сергей Крянин в честь наступления 2025 года высказался о возможности возвращения россиян на международную арену.

«Говоря о вероятности возвращения российских лыжников на международную арену в 2025 году, подмечу, как интересно их сравнить со звёздами из других стран. Мы сами раньше бегали с целями и задачами обойти норвежцев, итальянцев, шведов и других. Сейчас такой возможности нет, но на этом заострять внимание не надо. Всё равно мы когда-то туда выйдем, поэтому основная задача в таком случае — чтобы нас никто не смог обыграть.

Не знаю, когда это произойдёт. Но мы должны поддерживать резерв среди регионов, клубов. Чемпионат России может пройти среди 78 регионов, а то и больше. Это круче чемпионата мира, где могут быть всего 10-15 стран. Если взращивать конкуренцию среди регионов при проведении спартакиад, первенств страны, то лет через пять у нас будет очень большая скамейка запасных, а даже за неё будет борьба. А это приведёт в очень хорошему росту. На этом надо сосредоточиться, а не на чём-то ещё. Сегодня есть Клебо, а завтра появится другой», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.