Коростелёв: всё идёт к победе Клебо на «Тур де Ски». Большунов составил бы ему конкуренцию

Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России 20-летний лыжник Савелий Коростелёв признался, что следит за текущей многодневкой «Тур де Ски» — 2024/2025, очки с которой заносятся в общий зачёт Кубка мира. Российские лыжники от международных стартов отстранены.

«За «Тур де Ски» я слежу, только во время своих гонок не получается посмотреть. У Йоханнеса Клебо 2,5 минуты запаса, всё идёт к его победе. К сожалению, Харальд Амундсен сошёл из-за болезни, с ним было бы интереснее.

Из россиян, думаю, Саша Большунов смог бы составить конкуренцию Йоханнесу Клебо в Туре, если он не болеет, конечно», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.