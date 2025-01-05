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Савелий Коростелёв ответил, обижают ли его высказывания Губерниева о российских лыжниках

Савелий Коростелёв ответил, обижают ли его высказывания Губерниева о российских лыжниках
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Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России 20-летний лыжник Савелий Коростелёв поделился эмоциями от выступления в Гонке чемпионов (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов) в Рязани.

— Как вам атмосфера Гонки чемпионов в Рязани?
— В Рязани самая классная атмосфера среди тех мест, где я был. Как минимум, потому что на трибунах 6 тыс. человек, столько внимания СМИ, журналистов, такой большой праздник!

— Не обижают высказывания Дмитрия Губерниева о том, что теперь и лыжникам внимание зрителей досталось?
— Не знаю, о какой тишине он говорит. Ну, может быть, в Вершине Тёи. И то, там достаточно много зрителей для такого небольшого посёлка. А чтобы мы в кустах среди волков бегали — никогда такого не было (улыбается), — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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