Бессмертных: высокий уровень российских лыжных гонок видно невооружённым глазом

Серебряный призёр Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Бессмертных сравнил результаты российских спортсменов по сравнению с зарубежными.

«Мы не можем увидеть прогресс или регресс российских лыжных гонок в условиях отстранения. Мы не соревнуемся с мировыми лидерами, а лишь внутри страны. Коростелёв, Ардашев навязывают борьбу и показывают результаты. Они должны были бы показывать результат и на мировой арене. Хорошо, что в России есть спортсмены высокого класса, многие из них будут в топ-10 точно. И ведь есть борьба, а не один лидер, которому неинтересно бегать с остальными.

Фигурное катание, прыжки в длину — это балльная система, там можно понять, как бы россияне выступили на мировой арене. Мы понимаем, что можем бороться за призы, но не можем точно оценить. Судя по времени, наши были бы в топ-5, но ведь разные трассы. Но то, что уровень высокий, видно невооружённым глазом. Думаю, мы ничего не утратили. Хорошо, что есть молодые спортсмены, которые борются между собой и навязывают конкуренцию Большунову. Это даёт нам надежду», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.