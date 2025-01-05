Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бессмертных: высокий уровень российских лыжных гонок видно невооружённым глазом

Бессмертных: высокий уровень российских лыжных гонок видно невооружённым глазом
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Бессмертных сравнил результаты российских спортсменов по сравнению с зарубежными.

«Мы не можем увидеть прогресс или регресс российских лыжных гонок в условиях отстранения. Мы не соревнуемся с мировыми лидерами, а лишь внутри страны. Коростелёв, Ардашев навязывают борьбу и показывают результаты. Они должны были бы показывать результат и на мировой арене. Хорошо, что в России есть спортсмены высокого класса, многие из них будут в топ-10 точно. И ведь есть борьба, а не один лидер, которому неинтересно бегать с остальными.
Фигурное катание, прыжки в длину — это балльная система, там можно понять, как бы россияне выступили на мировой арене. Мы понимаем, что можем бороться за призы, но не можем точно оценить. Судя по времени, наши были бы в топ-5, но ведь разные трассы. Но то, что уровень высокий, видно невооружённым глазом. Думаю, мы ничего не утратили. Хорошо, что есть молодые спортсмены, которые борются между собой и навязывают конкуренцию Большунову. Это даёт нам надежду», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android