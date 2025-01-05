Симен Крюгер победил в масс-старте в гору на финальном этапе «Тур де Ски», Клебо — 18-й
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Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем финального масс-старта свободным стилем с подъёмом в гору в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025. Дистанцию в 10 км он преодолел за 32.39,6.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 января 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
32:39.6
2
Мика Фермойлен
Австрия
+7.8
3
Фридрих Мох
Германия
+10.7
Вторым финишировал австрийский лыжник Мика Фермойлен с отставанием в 7,8 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Германии Фридрих Мох (+10,7). Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял 18-е место, отстав от победителя более чем на минуту.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 7-й этап. Масс-старт 10 км свободным стилем. Мужчины:
- Симен Крюгер (Норвегия) — 32.39,6.
- Мика Фермойлен (Австрия) — отставание 7,8.
- Фридрих Мох (Германия) +10,7.
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