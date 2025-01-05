Симен Крюгер победил в масс-старте в гору на финальном этапе «Тур де Ски», Клебо — 18-й

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем финального масс-старта свободным стилем с подъёмом в гору в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025. Дистанцию в 10 км он преодолел за 32.39,6.

Вторым финишировал австрийский лыжник Мика Фермойлен с отставанием в 7,8 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Германии Фридрих Мох (+10,7). Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял 18-е место, отстав от победителя более чем на минуту.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 7-й этап. Масс-старт 10 км свободным стилем. Мужчины: