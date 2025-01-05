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Йоханнес Клебо стал победителем «Тур де Ски» — 2024/2025

Йоханнес Клебо стал победителем «Тур де Ски» — 2024/2025
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.

В финальном масс-старте в гору Клебо стал лишь 18-м, гонку выиграл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Однако многочисленные победы на этапах «Тур де Ски» — 2024/2025 позволили Клебо сохранить титул.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 января 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
32:39.6
2
Мика Фермойлен
Австрия
+7.8
3
Фридрих Мох
Германия
+10.7

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины. Итоги:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3:34.17,0.
2. Мика Фермойлен (Австрия) – отставание 1.23;
3. Уго Лапалус (Франция) +1.43;
4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2.13;
5. Ховард Мосеби +2.27.

Отметим, что для 28-летнего Клебо это уже четвёртый титул на «Тур де Ски» в карьере.

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