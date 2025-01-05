Йоханнес Клебо стал победителем «Тур де Ски» — 2024/2025

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.

В финальном масс-старте в гору Клебо стал лишь 18-м, гонку выиграл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Однако многочисленные победы на этапах «Тур де Ски» — 2024/2025 позволили Клебо сохранить титул.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины. Итоги:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3:34.17,0.

2. Мика Фермойлен (Австрия) – отставание 1.23;

3. Уго Лапалус (Франция) +1.43;

4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2.13;

5. Ховард Мосеби +2.27.

Отметим, что для 28-летнего Клебо это уже четвёртый титул на «Тур де Ски» в карьере.