Йоханнес Клебо завоевал четвёртый в карьере титул многодневки «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал четвёртый в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». Сегодня, 5 января, Клебо в масс-старте в гору стал лишь 18-м, но всё равно сохранил лидерство в общем зачёте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины. Итоги:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3:24.17,3; Мика Фермойлен (Австрия) – отставание 1,23; Уго Лапалус (Франция) +1,43; Федерико Пеллегрино (Италия) +2,13; Ховард Мосеби +2.27.

Напомним, победителем финального масс-старта стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Он преодолел дистанцию за 32.39,6. Вторым стал австриец Мика Фермойлен, отстав от лидера на 7,8. Тройку сильнейших замкнул Фридрих Мох из Германии (+10,7).