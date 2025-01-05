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Йоханнес Клебо завоевал четвёртый в карьере титул многодневки «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо завоевал четвёртый в карьере титул многодневки «Тур де Ски»
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал четвёртый в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». Сегодня, 5 января, Клебо в масс-старте в гору стал лишь 18-м, но всё равно сохранил лидерство в общем зачёте.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 января 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
32:39.6
2
Мика Фермойлен
Австрия
+7.8
3
Фридрих Мох
Германия
+10.7

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины. Итоги:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3:24.17,3;
  2. Мика Фермойлен (Австрия) – отставание 1,23;
  3. Уго Лапалус (Франция) +1,43;
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,13;
  5. Ховард Мосеби +2.27.

Напомним, победителем финального масс-старта стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Он преодолел дистанцию за 32.39,6. Вторым стал австриец Мика Фермойлен, отстав от лидера на 7,8. Тройку сильнейших замкнул Фридрих Мох из Германии (+10,7).

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