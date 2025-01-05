Терезе Йохауг выиграла масс-старт свободным стилем в гору на финальном этапе «Тур де Ски»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта свободным стилем с подъёмом в гору в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025. Дистанцию в 10 км она преодолела за 35.59,0.

Второй стала её соотечественница Астрид Эйре Слинн, отстав от лидера на 25,5. Тройку сильнейших замкнула Хейди Венг (+28,0).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 7-й этап. Масс-старт 10 км свободным стилем. Женщины:

Терезе Йохауг (Норвегия) — 35.59,0 Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание +25,5. Хейди Венг (Норвегия) +28,0. Нора Саннесс (Норвегия) +31,1. Эбба Андерссон (Швеция) +44,4. Джессика Диггинс (США) +54,3.