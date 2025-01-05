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Терезе Йохауг выиграла масс-старт свободным стилем в гору на финальном этапе «Тур де Ски»

Терезе Йохауг выиграла масс-старт свободным стилем в гору на финальном этапе «Тур де Ски»
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта свободным стилем с подъёмом в гору в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025. Дистанцию в 10 км она преодолела за 35.59,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 января 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
35:59.0
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+25.5
3
Хейди Венг
Норвегия
+28.0

Второй стала её соотечественница Астрид Эйре Слинн, отстав от лидера на 25,5. Тройку сильнейших замкнула Хейди Венг (+28,0).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 7-й этап. Масс-старт 10 км свободным стилем. Женщины:

  1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 35.59,0
  2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание +25,5.
  3. Хейди Венг (Норвегия) +28,0.
  4. Нора Саннесс (Норвегия) +31,1.
  5. Эбба Андерссон (Швеция) +44,4.
  6. Джессика Диггинс (США) +54,3.
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