Терезе Йохауг стала победительницей «Тур де Ски» — 2024/2025

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025. В финальном масс-старте она завоевала победу, укрепив лидерство в общем зачёте.

Второй в общем зачёте стала её соотечественница Астрид Эйре Слинн. Тройку сильнейших замкнула американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, женщины. Итоги:

Терезе Йохауг (Норвегия) — 3:46.59,0. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание +47,0. Джессика Диггинс (США) +2.41,0. Кертту Нисканен (Финляндия) + 3.21,0. Хейди Венг (Норвегия) + 4.07,0. Эбба Андерссон (Швеция) + 4.56,0. Тереза Штадлобер (Австрия) +5.03,0.