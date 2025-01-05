Терезе Йохауг стала победительницей «Тур де Ски» — 2024/2025
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025. В финальном масс-старте она завоевала победу, укрепив лидерство в общем зачёте.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 января 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
35:59.0
2
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+25.5
3
Хейди Венг
Норвегия
+28.0
Второй в общем зачёте стала её соотечественница Астрид Эйре Слинн. Тройку сильнейших замкнула американка Джессика Диггинс.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, женщины. Итоги:
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 3:46.59,0.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — отставание +47,0.
- Джессика Диггинс (США) +2.41,0.
- Кертту Нисканен (Финляндия) + 3.21,0.
- Хейди Венг (Норвегия) + 4.07,0.
- Эбба Андерссон (Швеция) + 4.56,0.
- Тереза Штадлобер (Австрия) +5.03,0.
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