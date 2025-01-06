Штаб сборной России по лыжам внесёт коррективы в подготовку с прицелом на Олимпиаду-2026

Старший тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко заявил, что штаб национальной команды внесёт коррективы в подготовку с прицелом на Олимпийские игры 2026 года.

«Конечно, необходимо будет скорректировать подготовку, чтобы вернуться к тому, что приносило нам высокие результаты на мировом уровне. В первую очередь это проведение сборов в Европе. К сожалению, в России на сегодняшний день нет таких среднегорных баз, причём как в летнем периоде, так и в зимнем. Это однозначно. Если мы действительно хотим вернуться к результатам, которые были на Олимпийских играх, это нужно делать обязательно. Будем вносить коррективы в те планы, которые есть на 2025 и 2026 годы с перспективой, что нас допустят на Олимпиаду. С моей точки зрения, пускай и небольшая, но вероятность допуска на Игры в Италии есть. Мы должны быть готовы ко всему», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).