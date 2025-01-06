Раиса Сметанина пришла в сознание, но всё ещё находится в реанимации — источник

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина пришла в сознание, но по‑прежнему находится в реанимации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, Сметанина всё ещё в тяжёлом состоянии в реанимации, но уже пришла в сознание, температура тела в норме.

Напомним, 72‑летняя олимпийская чемпионка перенесла инсульт и с середины декабря находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт Петербурге.

Сметанина завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Инсбруке, а также является победительницей на Олимпиад в Лейк‑Плэсиде и Альбервиле.