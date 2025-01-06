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Шведская лыжница высказалась о провале на «Тур де Ски»

Шведская лыжница высказалась о провале на «Тур де Ски»
Линн Сван
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Шведская лыжница Линн Сван оценила своё самочувствие после финиша «Тур де Ски» — 2024/2025. В итоговом общем зачёте турнира она стала 18-й, проиграв лидеру +11:58.8 секунды.

— Как себя чувствуете после завершения Тура?
— Лет на 50 старше, чем неделю назад, когда я стартовала.

Своё выступление оценю на слабую «двойку». Моментами было неплохо, но в целом я была не так уж хороша.

— Повлияла ли работа сервиса сборной на ваш результат?
— Без комментариев, — приводит слова Сван Aftonbladet.

Напомним, победительницей многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 стала четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг. В финальном масс-старте она победила, укрепив лидерство в общем зачёте.

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