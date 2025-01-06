Сорин: каждый год в лыжах появляются новые имена, но им становится тесно в России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что российским лыжникам становится тесно, соревнуясь на внутренних стартах.

«В нынешних реалиях один из главных итогов — то, что российские лыжные гонки живут. Продолжаем в том же ключе. Российская конкуренция только растёт, каждый год появляются новые фамилии. Но даже им становится тесно в России, хочется проявлять себя на международной арене. Уверен, что уровень наших лыжных гонок точно не стал хуже. За три года отстранения появилось множество новых имён», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная России по лыжным гонкам по-прежнему отстранена и не может выступать на турнирах под эгидой FIS даже в нейтральном статусе.