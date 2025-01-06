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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо вырвался в лидеры после «Тур де Ски»

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо вырвался в лидеры после «Тур де Ски»
Йоханнес Клебо
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Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо вырвался в лидеры общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 по итогам «Тур де Ски». Он имеет в активе 1217 очков. На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен (836 очков).

На третье место поднялся итальянец Федерико Пеллегрино, который имеет в активе 776 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1217 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 836.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 776.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 773.
5. Уго Лапалус (Франция) — 747.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 702.
7. Мика Фермойлен (Австрия) — 700.
8. Эдвин Ангер (Швеция) — 696.
9. Андреас Фьорден Рее (Норвегия) — 668.
10. Фридрих Мох (Германия) — 657.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
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