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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо вырвался в лидеры после «Тур де Ски»

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо вырвался в лидеры общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 по итогам «Тур де Ски». Он имеет в активе 1217 очков. На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен (836 очков).

На третье место поднялся итальянец Федерико Пеллегрино, который имеет в активе 776 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1217 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 836.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 776.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 773.

5. Уго Лапалус (Франция) — 747.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 702.

7. Мика Фермойлен (Австрия) — 700.

8. Эдвин Ангер (Швеция) — 696.

9. Андреас Фьорден Рее (Норвегия) — 668.

10. Фридрих Мох (Германия) — 657.