Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йохауг подобралась к Диггинс по итогам «Тур де Ски»

Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после «Тур де Ски». Она отстаёт на 124 очка от лидера — американки Джессики Диггинс (1189 очков).
На третье место поднялась представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн (953).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:
.1. Джессика Диггинс (США) — 1189 очков.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 953.
4. Виктория Карль (Германия) — 925.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 859.
6. Кертту Нисканен (Финляндия) — 817.
7. Эбба Андерссон (Швеция) — 689.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) — 679.
9. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 673.
10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 645.