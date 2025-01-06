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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йохауг подобралась к Диггинс по итогам «Тур де Ски»

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йохауг подобралась к Диггинс по итогам «Тур де Ски»
Терезе Йохауг
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Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после «Тур де Ски». Она отстаёт на 124 очка от лидера — американки Джессики Диггинс (1189 очков).

На третье место поднялась представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн (953).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

.1. Джессика Диггинс (США) — 1189 очков.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 953.
4. Виктория Карль (Германия) — 925.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 859.
6. Кертту Нисканен (Финляндия) — 817.
7. Эбба Андерссон (Швеция) — 689.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) — 679.
9. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 673.
10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 645.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
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