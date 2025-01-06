Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Девятьяров: когда вернут наших спортсменов, международные соревнования будут интереснее

Девятьяров: когда вернут наших спортсменов, международные соревнования будут интереснее
Комментарии

Олимпийский чемпион 1988 года Михаил Деветьяров считает, что соревнования станут интереснее, когда российских лыжников вернут на мировую арену.

«Российским лыжным гонкам желаю в 2025 году развития, чтобы наших лыжников допустили на международную арену. Сейчас смотришь «Тур де Ски», и хочется ещё больше конкуренции. Когда допустят наших спортсменов, международные соревнования будут намного интереснее.

Хотелось бы, чтобы нас вернули на международную арену в 2025 году. Всё-таки многие виды спорта уже возвращаются. Думаю, придёт время, когда и лыжные гонки вернутся», — сказал Девятьяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Латыпов вырвал победу в Гонке чемпионов. Но зачем вообще нужны были лыжники?
Латыпов вырвал победу в Гонке чемпионов. Но зачем вообще нужны были лыжники?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android