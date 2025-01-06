Девятьяров: когда вернут наших спортсменов, международные соревнования будут интереснее

Олимпийский чемпион 1988 года Михаил Деветьяров считает, что соревнования станут интереснее, когда российских лыжников вернут на мировую арену.

«Российским лыжным гонкам желаю в 2025 году развития, чтобы наших лыжников допустили на международную арену. Сейчас смотришь «Тур де Ски», и хочется ещё больше конкуренции. Когда допустят наших спортсменов, международные соревнования будут намного интереснее.

Хотелось бы, чтобы нас вернули на международную арену в 2025 году. Всё-таки многие виды спорта уже возвращаются. Думаю, придёт время, когда и лыжные гонки вернутся», — сказал Девятьяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.