Дарио Колонья: может быть, мы побежим командный спринт с Нортугом на Олимпиаде-2026

Швейцарский лыжник четырёхкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья высказался о возможном участии в Олимпиаде-2026 в тандеме с норвежцем Петтером Нортугом. Он заявил, что тоже может представить Лихтенштейн, как и его коллега.

«Слышал, он хочет выступать за Лихтенштейн. Может быть, я смогу к нему присоединиться и мы вместе побежим в командном спринте. Из этого получилась бы хорошая история», — приводит слова Колоньи NRK.

Напомним, Дарио Колонья завершил карьеру по итогам сезона-2021/2022.

Ранее Нортуг сообщил, что получил несколько предложений от разных стран, желающих видеть его в качестве представителя на будущих зимних Олимпийских играх в Милане. В их числе — Австрия, Эстония, Лихтенштейн и Мексика. Он также отмечал о желании выступать в сезоне-2024/2025 и пройти квалификацию на домашний ЧМ-2025, но не смог выступить на ряде соревнований из-за проблем со здоровьем.