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«Нет российских спортсменов». Легков — о словах Нортуга про не зрелищный «Тур де Ски»

«Нет российских спортсменов». Легков — о словах Нортуга про не зрелищный «Тур де Ски»
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о словах норвежца Петтера Нортуга о снижении зрелищности на «Тур де Ски».

«В первую очередь интерес падает, потому что нет российских спортсменов — это самое главное, с ними было бы намного интереснее. Может быть, этот момент он как раз и отмечает, хотя об этом и не говорит. Что касается формата самих гонок, то уже много раз говорили, что стало больше спринтерских дистанций, исчезли гонки из точки в точку. Мне сложно сказать, какой «Тур де Ски» был лучше, но мне больше нравился прошлый формат — и дистанции были длиннее, и сама гонка длилась больше дней. Но сейчас всё динамично, поэтому, видимо, нужно зрителям давать что-то другое.

Уверен, что Нортуг считает «Тур де Ски» скучным, во-первых, по причине того, что нет российских спортсменов, а во-вторых, из-за отсутствия дистанций, которые были в прошлом. Кроме того, интереснее было, когда последнюю гонку в гору бежали по гандикапу, а не как сейчас — масс-старт», — приводит слова Легкова ТАСС.

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