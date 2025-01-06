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Панжинский: в данный момент Большунову было бы тяжело на «Тур де Ски»

Панжинский: в данный момент Большунову было бы тяжело на «Тур де Ски»
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Призёр Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову было бы непросто на многодневке «Тур де Ски» в сезоне‑2024/25. По его мнению, там выступили бы лучше Сергей Ардашев и Савелий Коростелёв.

«Если мы говорим о нынешней форме Александра Большунова и сравниваем его с формой лидеров «Тур де Ски», то, наверное, в данный момент Саше было бы тяжело. Возможно, Сергей Ардашев или Савелий Коростелёв выступили бы там лучше. Но если мы берём Большунова образца прошлого сезона, когда он одержал 25 побед в 28 гонках, то, думаю, он бы вполне боролся за победу», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

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