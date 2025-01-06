Панжинский: все ждут российских лыжников на «Тур де Ски», ЧМ и на Олимпиаде

Призёр Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что иностранные лыжники ждут возвращения россиян на международные соревнования.

«Тур де Ски» отличался разными гонками: и длинными, и с раздельного старта с тяжёлым рельефом, были быстрые спринты, где Йоханнес Клебо получал своё преимущество в скорости. Мы увидели, как Клебо просто довёл дело до конца, практически догуляв концовку.

Думаю, все ждут россиян на «Тур де Ски», Кубках и чемпионатах мира, и, конечно, на Олимпиаде. Лучшие лыжники планеты должны соревноваться друг с другом. Мы знаем, что в России у нас таковых очень много. Большунов — действительно икона лыжных гонок в России. Его битва с Клебо украшает любые старты», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».