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Панжинский: все ждут российских лыжников на «Тур де Ски», ЧМ и на Олимпиаде

Панжинский: все ждут российских лыжников на «Тур де Ски», ЧМ и на Олимпиаде
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Призёр Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что иностранные лыжники ждут возвращения россиян на международные соревнования.

«Тур де Ски» отличался разными гонками: и длинными, и с раздельного старта с тяжёлым рельефом, были быстрые спринты, где Йоханнес Клебо получал своё преимущество в скорости. Мы увидели, как Клебо просто довёл дело до конца, практически догуляв концовку.

Думаю, все ждут россиян на «Тур де Ски», Кубках и чемпионатах мира, и, конечно, на Олимпиаде. Лучшие лыжники планеты должны соревноваться друг с другом. Мы знаем, что в России у нас таковых очень много. Большунов — действительно икона лыжных гонок в России. Его битва с Клебо украшает любые старты», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

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