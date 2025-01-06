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Сергей Устюгов пропустит этап Кубка России в Казани, а после него и гонки в Ижевске

Сергей Устюгов пропустит этап Кубка России в Казани, а после него и гонки в Ижевске
Сергей Устюгов
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Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов не выступит на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани (16-19 января). Об этом в своём телеграм-канале сообщил представитель сборной команды ХМАО-Югра Рифат Сафиуллин.

«Мы с Сергеем заехали на сбор в Сыктывкар. Андреи [Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов] заедут завтра. Отсюда я и Андреи будем выдвигаться на этап Кубка России в Казань. Сергей пропустит данный этап», — написал Сафиуллин в своём телеграм-канале.

Ранее в интервью «Чемпионату» тренер Алексей Ермилов рассказал, что Сергей Устюгов не выступит и на шестом этапе в Ижевске (25-26 января). Специалист отметил, что невозможно выступать на всех подряд соревнованиях.

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