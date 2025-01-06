Бессмертных: отстранение полезно — Кубок России по лыжам теперь несёт большой статус

Серебряный призёр Олимпиады-2014 в эстафете российский лыжник Александр Бессмертных высказался о влиянии международного бана на российские лыжные гонки.

«Радует, что возобновилась Спартакиада сильнейших. Давно её не было, сейчас провели. Это серьёзный шаг. Сейчас очень хорошо показывают Кубки страны, люди приезжают и видят. Те, кто раньше участвовал на чемпионатах мира, сейчас соревнуются в стране. Мы ждём возвращения на международную арену, и оно нужно. Но, может быть, это и полезно — Кубок России несёт теперь большой статус, там собираются лучшие спортсмены. Главное, чтобы это продолжалось, когда ситуация изменится и нас допустят. Зрителям нравится, им интересно», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.