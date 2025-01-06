Крюгер раскрыл свою стратегию на победный масс-старт в гору на «Тур де Ски» — 2024/2025

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал свою победу в масс-старте в гору на финише многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.

«Мне нравится этот холм. Несмотря на то что он крутой и трудный, я с нетерпением жду его каждый год.

Альп-де-Чермис — крутой и сложный склон, на нём нужно постоянно бороться, так что я старался дойти до предела своих возможностей и просто продолжать развивать скорость, используя повороты.

Я катался на данном склоне уже несколько раз, и потому знаю, как это делать. Участки с поворотами очень важны, поэтому я старался хорошо их проходить, а когда в конце вышел на более равнинную часть, то должен был давить до самого финиша.

Очень приятно завершить «Тур де Ски» победой», — приводит слова Крюгера пресс-служба FIS.