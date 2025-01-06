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Крюгер раскрыл свою стратегию на победный масс-старт в гору на «Тур де Ски» — 2024/2025

Крюгер раскрыл свою стратегию на победный масс-старт в гору на «Тур де Ски» — 2024/2025
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Двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал свою победу в масс-старте в гору на финише многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 января 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
32:39.6
2
Мика Фермойлен
Австрия
+7.8
3
Фридрих Мох
Германия
+10.7

«Мне нравится этот холм. Несмотря на то что он крутой и трудный, я с нетерпением жду его каждый год.

Альп-де-Чермис — крутой и сложный склон, на нём нужно постоянно бороться, так что я старался дойти до предела своих возможностей и просто продолжать развивать скорость, используя повороты.

Я катался на данном склоне уже несколько раз, и потому знаю, как это делать. Участки с поворотами очень важны, поэтому я старался хорошо их проходить, а когда в конце вышел на более равнинную часть, то должен был давить до самого финиша.

Очень приятно завершить «Тур де Ски» победой», — приводит слова Крюгера пресс-служба FIS.

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