«Мамы на работе». Наталья Терентьева опубликовала фото с Сориной с Гонки чемпионов

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в социальных сетях совместное фото с Татьяной Сориной с Гонки чемпионов, которая прошла в Рязани с 4 по 5 января.

«Мамы на работе», — подписала фото Терентьева, добавив эмодзи «смех».

Фото доступно в телеграм-канале Натальи Терентьевой.

Терентьева впервые стала мамой в августе 2024 года, у Натальи и двукратного бронзового призёра Олимпиады-2022 Александра Терентьева родилась дочь, которую назвали Василисой. У Сориной двое детей: в 2020 году она родила дочь Софию, а в июне 2023-го — сына Макара.