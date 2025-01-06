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22-летний Чофениг стал победителем Турне четырёх трамплинов — 2024/2025, Форфанг вне топ-3

22-летний Чофениг стал победителем Турне четырёх трамплинов — 2024/2025, Форфанг вне топ-3
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22-летний австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг стал победителем традиционных новогодних соревнований — Турне четырёх трамплинов — 2024/2025, финал которых прошёл в Бишофсхофене (Австрия).

Прыжки с трамплина. Турне четырёх трамплинов — 2024/2025:

  1. Даниэль Чофениг (Австрия) — 308,6 балла
  2. Ян Хёрль (Австрия) — 306,5
  3. Штефан Крафт (Австрия) — 303,2
  4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) — 301,7
  5. Максимилиан Ортнер (Австрия) — 300,0
  6. Беньямин Эстволд (Норвегия) — 298,2

Отметим, что олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве Штефан Крафт, лидировавший после первой попытки, в финале прыгал последним, однако его попытка была омрачена паузой в практически 10 минут из-за погодных условий (сильный ветер).

В сезоне-2023/2024 победителем Турне четырёх трамплинов становился японец Рёю Кобаяси. В Бишофсхофене он стал лишь 24-м.

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