В FIS высказались о скандале на Туре двух ночей, где за победу в квалификации дали шампунь

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле отреагировал на скандальную ситуацию вокруг квалификации Тура двух ночей по прыжкам на лыжах (женский аналог Турнира четырёх трамплинов).

За победу в квалификационном раунде немка Зелина Фрайтаг получила набор из геля для душа, шампуня и четырёх полотенец. Это вызвало негодование общественности, особенно с учётом того, что у мужчин за подобное достижение приз составил € 3,2 тыс.

«Для нас этот день не из приятных. Мы согласны, что это проявление неравенства, и хотим сократить этот разрыв. Мы находимся в процессе чёткого определения плана. Но наша очевидная цель — объединить мужчин и женщин.

Недавно мы наблюдали в Энгельберге, где стартовали мужчины и женщины, что шесть раундов в один день сложно выдержать. Поэтому мы обсуждаем, следует ли, например, отменить тестовые раунды и проводить только один квалификационный на каждый выходной день», — приводит слова Пертиле BR.de.