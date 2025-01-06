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Тириль Венг продолжает бороться с мононуклеозом. У неё практически нет шансов на ЧМ-2025

Тириль Венг продолжает бороться с мононуклеозом. У неё практически нет шансов на ЧМ-2025
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Двукратная чемпионка мира в эстафете, норвежская лыжница Тириль Уднес Венг продолжает бороться с мононуклеозом. Её шансы на выступление на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в Тронхейме с 27 февраля по 9 марта, практически равны нулю.

Для отбора на ЧМ Венг необходимо выступить на чемпионате Норвегии, однако сама лыжница практически исключает такую возможность.

«Мне невыносимо размышлять об этом. Не думаю, что буду в Тронхейме. Ужасно пропускать чемпионат, я бы хотела быть там и поддерживать своих товарищей по команде. Но не знаю. Надеялась, что смогу выступать на национальном чемпионате, чтобы попытаться пройти квалификацию на чемпионат мира. Но я болею уже четыре недели и ещё не выздоровела. У меня всё равно не было бы шансов набрать форму к ЧМ», — приводит слова Венг NRK.

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