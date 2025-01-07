Штефан Крафт назвал несправедливыми результаты финала Турне четырёх трамплинов — 2024/2025

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, трёхкратный чемпион мира австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт выразил разочарование результатами финала Турне четырёх трамплинов — 2024/2025.

Крафт, лидировавший в соревнованиях перед финалом, прыгал последним, однако его попытка была омрачена паузой в практически 10 минут из-за погодных условий (сильный ветер). В результате его соотечественники Даниэль Чофениг и Ян Хёрль обогнали Крафта по баллам.

«Это был не мой день. Мне очень не повезло два раза.

Нет, соревнования нельзя назвать справедливыми. Они всегда начинают слишком высоко, а потом получают проблемы. Каждый раз одно и то же.

Мы всегда прыгаем с 11 и 10, а потом начинаем с 13 и 14. Нечестно, когда тебе приходится ждать по 15 минут в ботинках, это не очень хорошо для ног. Они должны быть взрывными, а этого уже нет», — приводит слова Крафта Eurosport.