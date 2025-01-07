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Йоханнес Клебо отказался от поцелуев со своей девушкой из-за страха заболеть перед ЧМ

Йоханнес Клебо отказался от поцелуев со своей девушкой из-за страха заболеть перед ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отказался от поцелуев и объятий со своей девушкой Перниллой Дёсвик после своей победы на многодневке «Тур де Ски». Мера предосторожности вызвана скорым началом чемпионата мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия) и страхом Клебо заболеть.

«Мне нужно держаться на небольшом расстоянии, вот это сейчас будет ключевым моментом. Она отмечала Новый год в Мадриде, поэтому сегодня ей будет разрешено быть на дистанции в два метра. Посмотрим, удастся ли мне увидеть её ещё раз, прежде чем я поеду на высоту.

Контакта будет мало. Не знаю, когда я увижу её в следующий раз. Возможно, в последнюю субботу на чемпионате мира», — приводит слова Клебо Nettavisen.

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