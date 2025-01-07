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Вылегжанин: российские лыжники скоро поедут на международные соревнования

Вылегжанин: российские лыжники скоро поедут на международные соревнования
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Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин верит, что российские лыжники вернутся на международные соревнования в этом году.

«Мне верится, что нас вернут на международную арену в 2025 году. Наши пловцы и паралимпийцы участвуют в международных играх. Считаю, что и наши лыжники скоро поедут туда», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские лыжники не выступают на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с февраля 2022 года из-за геополитической ситуации в мире. Спортсмены участвуют в Кубке России и чемпионате России.

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