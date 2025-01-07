Девятьяров: нашим лыжникам надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе

Олимпийский чемпион 1988 года Михаил Девятьяров заявил, что российские лыжники должны стараться попасть на Олимпиаду-2026 в любом статусе.

«У наших ведущих лыжников, которые участвовали на Олимпиадах, не такая высокая мотивация, ведь они хотят соревноваться на международной арене. Наши молодые спортсмены тоже рвутся туда и уже начинают обыгрывать Большунова. Те же Коростелёв и Ардашев. Для них большой стимул — обыгрывать наших лидеров и в будущем попасть на международную арену. Если международная федерация нас допустит, надо попытаться попасть на Олимпийские игры в любом статусе», — сказал Девятьяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.