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Стало известно, сколько заработали Клебо и Йохауг за победу в «Тур де Ски»

Стало известно, сколько заработали Клебо и Йохауг за победу в «Тур де Ски»
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Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг заработали более € 100 тыс. после побед в общем зачёте в многодневке «Тур де Ски» сезона-2024/2025.

За победу в общем зачёте, четыре победы на этапах «Тура», одно призовое место и звание победителя спринтерского зачёта Йоханнес Клебо получил в общей сложности € 110 тыс. Терезе Йохауг получила немного меньше. За победу в общем зачёте, две победы на этапах, два вторых места и победительницы горного зачёта 36-летняя лыжница заработала € 109 тыс.

И Клебо, и Йохауг выиграли «Тур де Ски» в четвёртый раз в своих карьерах. Это рекорд многодневки, который они делят с полькой Юстиной Ковальчик и швейцарцем Дарио Колоньей.

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