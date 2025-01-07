Стало известно, сколько заработали Клебо и Йохауг за победу в «Тур де Ски»

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг заработали более € 100 тыс. после побед в общем зачёте в многодневке «Тур де Ски» сезона-2024/2025.

За победу в общем зачёте, четыре победы на этапах «Тура», одно призовое место и звание победителя спринтерского зачёта Йоханнес Клебо получил в общей сложности € 110 тыс. Терезе Йохауг получила немного меньше. За победу в общем зачёте, две победы на этапах, два вторых места и победительницы горного зачёта 36-летняя лыжница заработала € 109 тыс.

И Клебо, и Йохауг выиграли «Тур де Ски» в четвёртый раз в своих карьерах. Это рекорд многодневки, который они делят с полькой Юстиной Ковальчик и швейцарцем Дарио Колоньей.