Российский лыжник Гонтарь сменил спортивное гражданство и теперь выступает за Словению

Двукратный чемпион Универсиады-2017 Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство. С 2024 года спортсмен выступает за Словению. Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

Напомним, российские и белорусские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга, но членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.