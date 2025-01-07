Норвежских лыжников заставляют бежать на национальном чемпионате во время этапа КМ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил, что лыжники должны принять участие на чемпионате страны, который пройдёт с 15 по 19 января. В эти же даты состоится этап Кубка мира во французском Ле-Ру.

«Все элитные лыжники должны поехать на национальный чемпионат. Либо на один день, либо на несколько. Возможно, не для всех гонки будут важными, но всё равно необходимо быть там. Это праздник норвежских лыжных гонок», — приводит слова Носсума TV2.

С этим требованием не согласен двукратный олимпийский чемпион, а ныне эксперт на телевидении Петтер Нортуг.

«Я считаю, что это было бы совершенно неправильно. Это спортсмены, которые, надеюсь, выиграют золото чемпионата мира через месяц. Они не должны заниматься благотворительностью на чемпионате Норвегии», — сказал Нортуг.