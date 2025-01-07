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Муж Терезе Йохауг не уверен, что лыжница не поедет на Олимпиаду-2026

Муж Терезе Йохауг не уверен, что лыжница не поедет на Олимпиаду-2026
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Нильс Якоб Хофф, муж четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезе Йохауг, не уверен, что его жена не поедет на Олимпийские игры — 2026 в Италию.

«Она совершенно ясно даёт понять, что не поедет. Однако я в этом не уверен», — приводит слова Хоффа Nordic Magazine.

В 2024 году Терезе Йохауг возобновила профессиональную карьеру после двухлетнего перерыва. За это время она успела родить дочь. Основной целью своего возвращения 36-летняя лыжница ставила чемпионат мира — 2025, который пройдёт в норвежском Тронхейме. Она неоднократно заявляла, что не собирается ехать на Олимпиаду в 2026 году.

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