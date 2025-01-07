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«Решение принимаю я». Клебо — о требовании принять участие на чемпионате Норвегии

«Решение принимаю я». Клебо — о требовании принять участие на чемпионате Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что самостоятельно будет принимать решение относительно участия на чемпионате Норвегии, который пройдёт с 15 по 19 января. В эти же даты состоится этап Кубка мира во французском Ле-Ру.

Ранее появилась информация, что в сборной Норвегии требуют от лыжников принять участие хотя бы в одной гонке национального чемпионата.

«Надо понять, как тело будет чувствовать себя после «Тур де Ски», после этого я смогу дать оценку. Чемпионат Норвегии также является важным стартом. Это всегда тонкий баланс. Я определюсь самостоятельно.

В конце концов, решение принимаю я. Тогда мне, возможно, придётся принять на себя последствия. По сути, я хочу поехать на чемпионат страны, но это полностью зависит от моего самочувствия», — приводит слова Клебо TV2.

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