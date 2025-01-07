Джессика Диггинс раскритиковала СМИ за отношение к ней на «Тур де Ски» в связи с травмой

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс посетовала на некорректную работу журналистов на «Тур де Ски» — 2024/2025, где она заняла итоговое третье место, выступая с травмой (подошвенный фасциоз).

«За кулисами «Тур де Ски» этого года… Вот что помогло мне добраться до финиша!

Одна сумасшедшая и удивительная команда, много льда, один сапог-ортез, ежедневные упражнения для ног перед тем, как встать с кровати, миллион объятий, особые аплодисменты и даже немного доброго смеха сквозь боль.

После второго забега одно СМИ спросило меня, цитирую: «притворяюсь ли я уставшей» или «испытываю боль во время забега, «играю» ли я». Они назвали меня королевой драмы. И кто знает… Ваша боль — это ваша собственная боль, и каждый переживает её по-своему. Но прежде чем высмеивать чужую боль, просто вспомните… Вы понятия не имеете, через что они на самом деле проходят. Травмы — это часть спорта, и мне очень повезло, что у меня есть место, где я могу пережить свои травмы», — написала Диггинс в социальных сетях, приложив видео, на котором запечатлены её моменты с «Тур де Ски» — 2024/2025.