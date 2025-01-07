«Я как дворецкий». Отец Клебо рассказал, какие обязанности выполняет в команде Йоханнеса

Хокун Клебо, отец пятикратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и «Тур де Ски» норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказал, каким образом помогает сыну.

«Я присоединяюсь к нему на высотных сборах, всего мы проводим вместе около 250 дней в году. Моя работа заключается в том, чтобы помогать ему со многими вещами: вождение, организация транспорта, спонсоры, СМИ, еда. Как дворецкий, если хотите. Я стараюсь помогать ему как можно больше, потому что для него важны три вещи: тренировки, еда и отдых.

Конечно, если вы как спортсмен можете и тренироваться, и полностью заниматься другими делами – это здорово. Но если у вас слишком много дел, это отнимает энергию. И это тоже часть моей работы – следить за тем, чтобы он делал то, что должен», — приводит слова Клебо-старшего Fondo Italia.