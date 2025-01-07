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Крамер заявил, что топ-лыжники сборной Италии пропустят грядущий этап Кубка мира

Крамер заявил, что топ-лыжники сборной Италии пропустят грядущий этап Кубка мира
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Бывший тренер сборной России, ныне работающий в сборной Италии, немецкий специалист Маркус Крамер подтвердил информацию, что итальянские лыжники пропустят этап Кубка мира в Ле-Рус, который пройдёт с 17 по 19 января, ради подготовки к чемпионату мира — 2025 в Тронхейме (26 февраля – 9 марта).

«Это была единственная лазейка, которую мы нашли. Нам нужен тренировочный период между тяжёлым «Тур де Ски» и чемпионатом мира в Тронхейме. Всегда трудно принять решение сидеть на месте во время гоночного уикенда», — приводит слова Крамера Expressen.

Лучшим представителем Италии на прошедшей ранее многодневке «Тур де Ски» стал Федерико Пеллегрино (восьмое место в общем зачёте).

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