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Рекламу сладостей с полуобнажённым Йоханнесом Клебо сняли с эфира из-за волны критики

Рекламу сладостей с полуобнажённым Йоханнесом Клебо сняли с эфира из-за волны критики
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо невольно попал в центр скандала в Норвегии.

Клебо снялся в рекламном ролике Orkla Snacks (бренд сладостей, с этого сезона спонсирующий Норвежскую лыжную ассоциацию). В нём Йоханнес демонстрирует голый торс в джинсах (причём на мышцах норвежца якобы был сделан акцент в видео), после чего в его руках появляется упаковка с мармеладными мишками от Nidar (продукт Orkla).

Фото: cкриншот из рекламного ролика Nidar

Этот рекламный ход вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Несколько крупных норвежских СМИ опубликовали материалы, где собрали мнения экспертов по маркетингу. Они заявили, что реклама с Клебо выходит за рамки дозволенного, особенно если учитывать, что она, в частности, направлена на детей.

Руководство Orkla Snacks приняло решение снять ролик с Клебо с телеэфира.

«Ролик должен был быть игривым, но мы не хотим провоцировать. Мы прислушались к мнениям и решили остановить этот конкретный ролик с Клебо», — приводит слова директора по связям с общественностью Orkla Snacks Элизабет Экхайм VG.

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