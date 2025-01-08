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«Выглядит так, будто я поеду туда». Йохауг — об использовании её фото в рекламе ОИ-2026

«Выглядит так, будто я поеду туда». Йохауг — об использовании её фото в рекламе ОИ-2026
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг недовольна, что Международный олимпийский комитет (МОК) использует её фотографию в рекламе Олимпиады-2026.

«Заметила это и подумала: ну да, вот только я-то туда не поеду. Cо мной по этому поводу не связывались, так что даже не знаю, легально ли это. Просто это выглядит так, будто я поеду на Олимпиаду. А у меня такого в планах нет. Посмотрим, что ответит МОК. Пока не буду ничего предпринимать», – приводит слова Йохауг NRK.

В МОК использование фото Йохауг назвали обычной практикой и у них есть все права на использование фото, а также заявили, что эти снимки демонстрируют не конкретного спортсмена, а сам вид спорта.

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