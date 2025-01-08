Голберг — о рекламе с участием Клебо: я не вижу в этом никакой проблемы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете и чемпион мира норвежский лыжник Пол Голберг отреагировал на скандал с рекламой мармелада, в которой принял участие Йоханнес Клебо.

Лидер сборной Норвегии снялся в ролике, где был виден его голый торс. Этот факт вызвал негодование общественности, и рекламу перестали показывать по ТВ.

«Со своей стороны могу сказать, что не вижу в этом никакой проблемы. Nidar (мармеладный продукт) ставит на юмор.

Вообще, в современном обществе есть немало вещей, на которые можно обидеться, если только захотеть. С одной стороны, нас критикуют за то, что мы недостаточно выходим из своей скорлупы. Когда же мы это делаем, нас опять критикуют. Мы работаем в требовательной среде. Живём, продавая себя. Серьёзные слова звучат по поводу того, что я считаю забавным, а не похожим на порнографию», — сказал Голберг в интервью VG.