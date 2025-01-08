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«Моё терпение почти кончилось». Андерссон — о работе сервиса на «Тур де Ски»

«Моё терпение почти кончилось». Андерссон — о работе сервиса на «Тур де Ски»
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Шведская лыжница Эбба Андерссон заявила, что плохие результаты на «Тур де Ски» связаны с работой сервиса.

«У нас проблемы с коньковыми лыжами. Это надо честно признать. Надеюсь, что мы найдём решение до старта чемпионата мира. Моё терпение почти кончилось после той гонки в Тоблахе. Это слишком плохо. Теперь нам предстоит большая работа дома над решением проблемы.

В этом сезоне мы увидели, что норвежские спортсмены выступили в своём классе. В Лиллехаммере было совершенно невероятно, как они летели вперёд, но мы действительно делаем всё возможное – и мы, спортсмены, и поддерживающий аппарат. Надеюсь, мы получим конкурентоспособные лыжи для ЧМ», — приводит слова Андерссон VG.

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