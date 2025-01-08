Линн Сван: лучше иметь проблемы с лыжами на «Туре», чем в Тронхейме

Шведская лыжница Линн Сван заявила, что лучше иметь проблемы с лыжами на «Тур де Ски», чем на чемпионате мира, который пройдёт в Тронхейме.

«Во время ЧМ обычно стоит тёплая погода, тогда у нас даже может быть преимущество. Лучше иметь проблемы с лыжами на «Туре», чем в Тронхейме», — приводит слова Сван VG.

Ранее Эбба Андерссон заявила, что плохие результаты на «Тур де Ски» связаны с работой сервиса. Чемпионат мира — 2025 пройдёт в норвежском Тронхейме с 27 февраля по 9 марта. Досрочно места в команде Швеции на мировом первенстве себе гарантировали Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йоханна Хагстрём.